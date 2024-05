Linkse opstand in Europees Parlement om Von der Leyens flirt met extreemrechts

De linkse fracties in het Europees Parlement dreigen een nieuwe termijn als voorzitter van de Europese Commissie voor Ursula von der Leyen te torpederen als ze toenadering blijft zoeken tot extreemrechts. Dat meldt Politico maandag. Von der Leyen liet vorige maand weten niet uit te sluiten te willen samenwerken met onder meer de neofascistische Italiaanse premier Meloni. Die houding is de socialisten en sociaaldemocraten in het verkeerde keelgat geschoten.