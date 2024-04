EU-topvrouw Ursula von der Leyen sluit samenwerken met ultrarechts niet helemaal uit

Bas Eickhout, de ervaren Nederlandse europarlementariër die de Europese Groenen aanvoert, wilde daarop van haar weten of dat ook geldt voor de Europese Conservatieven en Hervormers, dat is een fractie waar naast zeer rechtse types ook ultrarechste leden aan deelnemen, zoals die van de Broeders van Italië en de Poolse PiS.

Von der Leyen ontweek eerst het antwoord op de vraag, meldt Politico en verklaarde toen dat "het sterk afhangt van de samenstelling van het parlement en wie in welke groep zit." Het AD meldt dat Eickhout schrok van haar antwoord: De partij van Meloni bijvoorbeeld is in Italië bezig de persvrijheid te ondermijnen, het Spaanse Vox heeft heimwee naar dictator Franco en de Fransman Éric Zemmour is een Poetin-bewonderaar, zei hij.