Liegende PVV-racist Faber schoffeert Kamer en duikt voor vragen in tenenkrommende hoorzitting

Direct aan het begin van de hoorzitting zei Faber in haar openingsverklaring afstand te nemen van de nazi-term omvolking. Een semantisch trucje, aangezien ze in een adem door sprak over de "zeer zorgelijke demografische ontwikkelingen in Nederland", wat feitelijk op hetzelfde neerkomt. Ook zei ze dat ze de nazi-retoriek, evenals uitspraken over bijvoorbeeld een "nepparlement" en het kabinet-Rutte een "vijfde colonne" noemen, deed als woordvoerder van een Kamerfractie, en dat ze die woorden als minister niet zal bezigen. Op geen enkel moment zei zei, ondanks herhaaldelijk aandringen van de oppositie, dat ze afstand neemt van het gedachtegoed.

Als het Fabers bedoeling was zorgen, zoals eerder ook al geuit door VVD-ramp Dilan Yesilgöz, weg te nemen, dan is dat niet gelukt. "Hier zit niet een persoon die tot andere inzichten is gekomen", was dan ook de conclusie van Piri, nadat even daarvoor Van Baarle al had laten weten dat Faber "ongeschikt" is.