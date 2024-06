Omvolking is een nazi-term, vraag maar aan een Duitser Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 506 keer bekeken • bewaren

Met de extreemrechtse PVV aan het roer in de nieuwe coalitie, krijgt Nederland een aantal bewindspersonen die openlijk de nazistische omvolkingstheorie aanhangen. Van het actief verspreiden daarvan (Marjolein Faber, Reinette Klever), tot het geen afstand nemen van die term of zeggen er geen kwaad in te zien (de rest).

De afzwaaiende Duitse ambassadeur Cyrill Jean Nunn denkt daar heel anders over. En als de Duitsers ergens kennis van hebben, is het wel een verleden gevuld met nazi's. In een interview met de Volkskrant legt hij uit wat de term omvolking inhoudt:

‘Umvolkung is een begrip dat in Duitse politieke debatten geassocieerd wordt met de tijd van het nationaalsocialisme. Die term kun je in Duitsland niet gebruiken. Toen het AfD dat toch deed, samen met het begrip Remigration, heeft dat een heel sterke reactie opgeroepen. Honderdduizenden, als het er geen miljoen waren, gingen de straat op. Omvolking staat voor de donkerste tijd van de nationaalsocialistische heerschappij, met alle gevolgen van dien: moord op verschillende groepen mensen.'