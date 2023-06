Laurens Buijs is een aansteller, academische vrijheid niet in het geding aan de UvA Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 295 keer bekeken • bewaren

© Screenshot: Forum Inside

Anders dan de nooit gepromoveerde fopwetenschapper Laurens Buijs nu al maandenlang beweert, is er aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) geen sprake van “een onvrije cultuur” of “ernstige institutionele misstanden”. Dat concludeert de externe commissie-Stolker die onderzoek deed naar een klokkenluidersmelding van Buijs.

“De commissie heeft in haar gesprekken gelet op tekenen van een cultuur waarin mensen zich niet vrij voelen om zich uit te spreken, ideeën te opperen, informatie en kennis te delen, en te leren; ofwel een cultuur waarin, zoals de melding het zegt, collega’s en studenten met van de UvA-normen afwijkende academische en politieke standpunten worden aangevallen, worden weggezet en/of worden ontslagen. De commissie heeft zo’n onvrije cultuur bij de opleiding ISW niet aangetroffen; uit de gesprekken is een opener cultuur naar voren gekomen dan Melder beschrijft. Dat gold voor zowel studenten als medewerkers en bestuurders.” Volgens de commissie zijn er ook geen aanwijzingen dat Buijs op een ontoelaatbare wijze structureel in zijn academische vrijheid is beperkt. Evenmin is er bewijs gevonden dat de academische charlatan te lijden heeft gehad onder een cultuur van uitsluiting.

Sociologie-docent Buijs is de afgelopen jaren geradicaliseerd. De antivaxxer en David Icke-fan verspreidt de meest uitzinnige complotfantasieën. Ook ageert hij tegen de imaginaire gevaren van woke. Daarmee speelde hij zich in de kijker bij rechts-radicale nepnieuwsverspreiders als Ongehoord Nederland en Forum Inside van Thierry Baudet, die hem met open armen ontvingen.

Terwijl Buijs in 2021 nog enthousiast was toen Raven van Dorst uit de kast kwam als non-binair, is hij inmiddels de mening toegedaan dat non-binaire gevoelens “bullshit” zijn. Ook maakte Buijs zijn collega’s uit voor “monsters”, “extremisten” en “systeemknechten”. Volgens hem zijn de wetenschappers aan de UvA “corrupt” en “levensgevaarlijk”.

Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, is ingenomen met de bevindingen van de commissie-Stolker. Hij verklaart dat hij blij is “dat er in de faculteit geen onvrije cultuur is. Het vrije academische debat is cruciaal voor ons.”