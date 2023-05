Verbijsterde UvA zet anti-'woke' extremist Laurens Buijs na scheldkanonnades op non-actief

26 apr. 2023 - 11:55

Mijn speculatie: Buijs is al tijdens de covidperiode in de ban geraakt van complottheorieën en is vervolgens waarschijnlijk ingepalmd door extreemrechts. Ik denk dat zijn hele publieke meltdown en overstap naar alt-right al in die periode is bekokstoofd. Het is niet toevallig dat hij 'plotseling' dikke maatjes was met Paul Cliteur en Thierry Baudet ("de enigen die naar mijn verhaal wilden luisteren!") en ook niet dat hij bij ON zat en publiekelijk sympathiseerde met Willem Engel. Ik heb op twitter zijn meltdown vanaf het begin meegemaakt, en volgens mij is het één grote, zorgvuldig geplande show, bedoeld om zoveel mogelijk ophef en media-exposure te creëren. Op ontslag bij de UvA stuurde hij al vanaf het begin bewust aan, wild om zich heen slaand, waarschijnlijk om zich maximaal in de slachtofferrol te kunnen wentelen. Hij houdt nog steeds graag de schijn op dat hij links is, maar ik denk dat hij al veel langer extreemrechtse sympathieën heeft, gevoed door de complottheorieën waar hij gevoelig voor bleek. Heel benieuwd in welke rol hij binnenkort opduikt, nadat de UvA afscheid van hem heeft genomen. Ook die nieuwe baan lag waarschijnlijk al van tevoren vast. Hopelijk voor hem heeft hij zich niet gecommitteerd aan Ongehoord Nederland.