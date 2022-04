Kremlin claimt verovering Marioepol Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

Marioepol is in handen gevallen van de Russen. Dat beweert de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu. De Zuid-Oekraïense havenstad wordt al sinds het begin van de oorlog belegerd en is al weken afgesloten van de buitenwereld en wordt dagelijks zwaar onder vuur genomen. Meer dan honderdduizend inwoners zitten er in de val met een groeiend tekort aan water, voedsel en elektriciteit. De bewering van Shoigu is niet onafhankelijk geverifieerd, ook de Oekraïense regering heeft de verovering bevestigd noch ontkend.

Volgens de Russen rest er nog een laatste Oekraïens bolwerk in de stad, namelijk de Azov-staalfabriek. Een tot dusverre onneembaar fort bestaand uit hoogovens en spoorlijnen in het havengebied. Daar zouden nog zo’n tweeduizend Oekraïense militairen zijn die weigeren zich over te geven. Eerder al werd bekend dat ook veel burgers een veilig onderkomen op het fabrieksterrein hadden gezocht. Hoe lang de fabriek in Oekraïense handen kan blijven als Marioepol inderdaad gevallen is, valt te bezien. De Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov, wiens extremistische troepen zij aan zij met het Russische leger in Oekraïne opereren, heeft gezegd dat de fabriek donderdag ‘nog voor de middag’ veroverd zal zijn.

Van de Russische president Vladimir Poetin hoeft dat laatste niet, zo zei hij in zijn felicitatie aan Shoigu over de verovering van Marioepiol. Volgens Poetin mag de fabriek in handen van de Oekraïense soldaten blijven, zolang het terrein maar hermetisch wordt afgesloten en ‘er nog geen vlieg’ naar binnen of buiten kan.