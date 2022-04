Rusland start vernietigend offensief in oosten van Oekraïne

Het Russische invasieleger is een zware aanval gestart in het oosten van Oekraïne gestart. Dat verklaarde de Oekraïense president Volodymir Zelenski in een videoboodschap. Rusland zou met de ‘Slag om Donbas’ willen trachten het gebied rond de steden Charkov en Donetsk volledig in handen te krijgen. De aanval gaat Russisch recept gepaard met zware artilleriebeschietingen die naar verwachting veel slachtoffers onder de burgerbevolking veroorzaken. Aan het offensief zouden 100.000 Russische militairen deelnemen, geleid door de beruchte generaal Dvornikov. Het wordt de tweede poging van Rusland om de controle te krijgen over Oekraïne, eerder mislukte de verovering van Kyiv. De hoofdstad wordt nog wel dagelijks beschoten.