Oekraïne weigert overgave Marioepol, Rusland bombardeert Lviv Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 134 keer bekeken • bewaren

Het Oekraïense leger heeft geweigerd de vrijwel verwoeste havenstad Marioepol op te geven, nadat het Kremlin uiterlijk afgelopen zondag totale overgave had geëist. Dat meldt The Guardian. De stad is vrijwel geheel in handen van de Russen. Oekraïense militairen hebben zich verschanst in de Azov-staalfabriek die met zijn uitgestrekte terrein fungeert als een fort. Veel achtergebleven inwoners van Marioepol hebben er ook een veilig heenkomen gezocht. Maandagochtend werd de stad weer onophoudelijk gebombardeerd door het Russische leger.

Al sinds het begin van de Russische inval van Oekraïne wordt Marioepol gebombardeerd. De haven is een belangrijk doelwit voor het Kremlin, omdat het de bezette oostelijke Donbas-regio verbindt met het al in 2014 geannexeerde schiereiland De Krim. Rusland zou in deze fase van de oorlog de meeste aandacht willen richten op Donbas en de regio volledig willen inlijven. Zondag zei de Oekraïense president Zelenski niet van plan te zijn ook maar een centimeter grondgebied op te geven. Volgens de burgemeester van Marioepol hebben de Russen inmiddels 80 procent van die stad met de grond gelijkgemaakt. Achtergebleven inwoners zitten in de val omdat evacuatiekonvooien worden aangevallen. Voedsel en water is inmiddels schaars.

Het laatste en tot dusverre onoverwinnelijke bastion is de immense Azov-staalfabriek bij de haven. Het terrein bestrijkt ongeveer 25 vierkante kilometer en is een ondoordringbare wirwar van spoorlijnen en hoogovens. Hoeveel Oekraïense militairen zich daar bevinden is door Oekraïne zelf niet bekendgemaakt. Rusland houdt het op ongeveer 2500, aangevuld met een paar honderd buitenlandse soldaten. In de stad die voor de oorlog 450.000 inwoners telde, zijn volgens officiële tellingen 22.000 doden gevallen. Vermoedelijk is het werkelijke aantal minstens twee keer zo hoog. Er zijn nog zo’n 100.000 burgers achtergebleven in de stad.