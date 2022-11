KOZP: ‘Voetbal wordt broeikas voor discriminatie en racisme’

“Sport verbroedert, zegt men, maar in Nederland is voetbal in toenemende mate juist een broeikas voor discriminatie en racisme”, stelt KOZP in een verklaring. Het is niet voor het eerst dat de organisatie het doelwit is van agressieve voetbalhooligans die op de bres staan voor de racistische karikatuur Zwarte Piet. In 2018 vielen PSV-supporters demonstranten tegen Zwarte Piet aan in Eindhoven. En in 2019 pleegden aanhangers van ADO Den Haag een aanslag op een vergadering van KOZP.