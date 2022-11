FC Volendam legt racistische blackface-Pieten geen strobreed in de weg, speler Mbuyamba onthutst

13 nov. 2022 - 13:11

De racistische traditie? Een racistische als kwetsend gevoelde karikatuur, prima. De traditie is natuurlijk niet racistisch. De traditie is ontstaan in een ver verleden voor er transatlantische slavenhandel plaats vond. De verklede figuren zijn waarschijnlijk de leden van het plaatselijke vrijwilligerscomité, dat de intochten realiseerde. Nu is er geen intocht. Waarom komen de vernieuwers niet in actie om een inclusief feest te organiseren in Volendam? Samen een mooi nieuw feest vieren?