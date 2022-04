Koning van de censuur Elon Musk wil meer vrijheid van meningsuiting op Twitter Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 162 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Daniel Oberhaus (2018)

Twitter staat op het punt om een deal te sluiten met Tesla-oprichter Elon Musk, die het bedrijf wil kopen, meldt de financiële nieuwsdienst Bloomberg. De miljardair, die jarenlang apen liet martelen, maakte eerder deze maand bekend dat hij het sociale medium voor ruim 40 miljard dollar wil overnemen.

Musk verwijt Twitter dat het bedrijf te weinig doet om de vrijheid van meningsuiting van gebruikers te waarborgen. Zelf beschouwt de Tesla-oprichter zich als een fundamentalistische aanhanger van de vrijheid van meningsuiting. Of hij dat daadwerkelijk is, valt te bezien. Een jaar geleden vroeg Musk de Chinese overheid bijvoorbeeld nog om kritische berichten over Tesla’s op sociale media te censureren.

Ook heeft hij in het verleden regelmatig geprobeerd om critici en werknemers van zijn bedrijf Tesla de mond te snoeren. Dat ondervond Cristina Balan, een medewerker van Tesla die aan de bel trok omdat ze zich zorgen maakte over de veiligheid van de auto’s. De klokkenluider werd ontslagen en Tesla deelde informatie over haar met een journalist. Tot op de dag van vandaag is Balan verwikkeld in een juridische strijd met het bedrijf.