Miljardair Elon Musk wil Twitter volledig in bezit krijgen

Elon Musk, de miljardair achter onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, wil Twitter in handen krijgen. Hij is bereid daarvoor meer dan 40 miljard dollar neer te tellen. Een mogelijk gevolg is dat de Amerikaanse ex-president Donald Trump dan weer toegang krijgt tot het sociale medium waar hij voortdurend media-aandacht mee wist te verwerven. Trump werd in 2020 van Twitter verbannen vanwege zijn rol bij de gewelddadige bezetting door zijn aanhangers van het Amerikaanse parlement.