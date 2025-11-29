Femke Wiersma vindt dat er nog niet genoeg mest is in Nederland en negeert daarom de Raad van State Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 286 keer bekeken • bewaren

De demissionaire dierenbeul Femke Wiersma (BBB) heeft haar zin weer eens doorgedreven in de ministerraad, zo blijkt uit een brief die ze aan de Kamer heeft gestuurd. Tegen het expliciete advies van de Raad van State in heeft ze besloten om nog dit jaar te stoppen met het afromen van zogeheten pluimveerechten en varkensrechten.

Dat afromen gebeurt sinds vorig jaar, omdat Nederland verzuipt in de mest. Boeren hebben rechten om een bepaald aantal dieren te bezitten. Als die dierrechten overgaan naar een andere boer, dan wordt een deel afgeroomd. Daardoor zal de veerstapel langzaam kleiner worden en daalt ook de hoeveelheid mest, zo is het idee.

Hoewel er op grote schaal wordt gefraudeerd met mest en deze week nog in het nieuws was dat ASML niet kan uitbreiden vanwege een lekkende mestzak, is er volgens Wiersma geen enkel probleem. Nou ja, de boeren hadden in haar ogen wel een probleem. Maar dat heeft Wiersma nu opgelost, schrijft ze: “Hiermee heeft de sector de duidelijkheid die veehouders nodig hebben om hun rechtensituatie in 2025 nog op orde te brengen.”

Laura Bromet van GroenLinks-PvdA reageert mismoedig op de zoveelste streek van Wiersma. “Haar opvolger mag de puinhoop straks weer opruimen”, schrijft ze op Bluesky.

De Raad van State wees er eerder deze week op dat er grote problemen voor de boeren zullen ontstaan als Nederland zich niet aan het toegezegde mestplafond houdt. Door de afroming nu alweer af te schaffen, neemt de kans immers toe dat de mestproductie te hoog zal zijn.