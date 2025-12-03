BBB verergert mestcrisis met wanbbbeleid, geduld van Brussel is op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 325 keer bekeken • bewaren

De Europese Commissie gaat de Nederlandse boeren niet nog een keer toestemming geven om veel meer mest uit te rijden over het land dan in de rest van de EU. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen binnen de Commissie.

Een woordvoerder van de Nederlandse regering verklaart tegen de zakenkrant dat de Commissie nog altijd met een antwoord moet komen op het kabinetsverzoek om de zogeheten derogatie te verlengen.

Recent besloot Brussel dat Ierse boeren wél drie jaar langer extra mest mogen uitrijden in ruil voor extra maatregelen. De BBB-bewindslieden die in Nederland op het ministerie van Landbouw zitten, laten telkens blijken dat ze helemaal niet van zins zijn om maatregelen te nemen om de mestcrisis op te lossen.

In een brief aan de Tweede Kamer liet Femke Wiersma vorige week bijvoorbeeld nog weten dat ze de Raad van State negeert bij haar mestbeleid. Ze wil stoppen met het afromen van zogeheten pluimveerechten en varkensrechten. Het gevolg is dat de veestapel niet afneemt en dus ook de mestproductie niet daalt.

Volgens de Raad van State kan Wiersma’s beleid “negatieve gevolgen hebben voor het ondernemingsklimaat”. De kans is groot dat Nederlandse boeren volgend jaar veel meer geld kwijt zullen zijn aan het afvoeren van hun mest. Ook zal de mestfraude vermoedelijk verder toenemen.

Het Nederlandse mestoverschot is bijzonder schadelijk voor de Nederlandse natuur. Ook de economie heeft te lijden onder de stikstofrijke mest. Tal van bouwprojecten kunnen geen doorgang vinden. Een uitbreiding van ASML loopt jarenlange vertraging op omdat een mestfraudeur een lekkende mestzak heeft gedumpt op de bouwlocatie.