Klimaatminister Pakistan: rijke landen zijn herstelbetalingen verschuldigd

4 sep. 2022 - 9:49

Dat betekent dat de miljarden ontwikkelingshulp (van NL alleen al) voor Pakistan en zoveel andere zgn nood lijdende landen helemaal verkeerd uitpakten, van een arm maar laag uitstootland, ietsje ontwikkeld naar een wat rijker, maar dubbel tot 3dubbel uitstotend land. Ja, je kunt het niet allebei hebben natuurlijk.... Arme landen doen trouwens net zo hard mee aan de CO2 verrijking vd atmosfeer, door hun boskap voor houtskool en de landbouw, door onverantwoorde irrigatie , aircos in de miljoenen woningen etc etc. Ja, wat jagen we na eigenlijk....met zijn allen dus.