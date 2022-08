Ongekende klimaatcatastrofe zaait dood en verderf in Pakistan

In Pakistan zijn door overstromingen al meer dan duizend mensen om het leven gekomen. Het land wordt geteisterd door een van de grootste waterrampen in de geschiedenis als gevolg van een extreme moesson. De overheid spreekt van een ‘ ernstige klimaatcatastrofe ’.

Sinds half juni worden grote delen van Pakistan overspoeld door extreme regenval. Hele dorpen zijn weggespoeld, duizenden mensen worden met behulp van het leger en reddingswerkers overgebracht naar opvangkampen. De overstromingen zijn vergelijkbaar met die uit 2010 toen uiteindelijk tweeduizend mensen omkwamen en bijna een vijfde van het landoppervlak onder water kwam te staan. Deze zondag was het dodental al opgelopen tot 1033, waarvan 119 mensen in de afgelopen 24 uur overleden.

'We bevinden ons momenteel op ground zero van de frontlinie van extreme weersomstandigheden, in een niet-aflatende aanslag van hittegolven, bosbranden, plotselinge overstromingen, onder andere van gletsjermeren, en nu zorgt de monstermoesson van het decennium voor een non-stop ravage in het hele land.'