Klimaatactivisten keren zich tot laatste rustplaats Charles Darwin: 'Zou zich omdraaien in zijn graf'

Klimaatactivisten van Just Stop Oil hebben het graf van de Britse natuuronderzoeker Charles Darwin (1809 - 1882) in Westminster Abbey beklad. De actievoerders gebruikten een makkelijk afwasbare oranje krijtspray om "1,5 is dood" op de marmeren grafsteen te schrijven.

Dat cijfer verwijst naar het nieuws dat de gemiddelde temperatuur in een kalenderjaar voor het eerst meer dan anderhalve graad is gestegen ten opzichte van pre-industriële tijden. Een temperatuurstijging die als kritiek punt wordt beschouwd. De actiegroep zegt dat Darwin, beroemd om zijn evolutietheorie, "zich in zijn graf zou omdraaien door het besef dat we in de zesde massa-extinctie zitten".