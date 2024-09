Klimaatactivisten gooien soep over Van Gogh, vlak na veroordeling twee mede-activisten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 340 keer bekeken • bewaren

Klimaatactivisten van de beweging Just Stop Oil hebben soep gegooid over twee Zonnebloemen-schilderijen van Vincent van Gogh in de National Gallery in Londen. Ze deden dat enkele uren nadat twee andere leden van de protestgroep waren veroordeeld voor dezelfde daad in 2022.

De activisten gooiden tomatensoep over de werken heen. Het gaat om een schilderij dat in het bezit is van de National Gallery, en nog een werk dat in bruikleen is van het Philadelphia Museum of Art.

Just Stop Oil heeft beelden van de actie gedeeld op X. Daarop is te zien hoe drie activisten soep gooien en vervolgens roepen dat er "mensen in de gevangenis zitten, omdat ze eisen dat er een einde wordt gemaakt aan olie- en gaswinning". Volgens het museum zijn drie mensen gearresteerd en zijn de schilderijen onbeschadigd.

De 23-jarige Phoebe Plummer en de 22-jarige Anna Holland gooiden in 2022 tomatensoep over de Zonnebloemen die eigendom zijn van de National Gallery. Zij werden vrijdag veroordeeld tot respectievelijk twee jaar en tot twintig maanden cel. De lijst raakte toen beschadigd. Het schilderij, dat achter een veiligheidsscherm hangt, bleef zonder schade.