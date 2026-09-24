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Kleinzielig Meta censureert satirische video van Roel Maalderink over gluurbril van Meta Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 346 keer bekeken • Bewaren

Meta heeft een satirische video over zijn eigen Meta-gluurbrillen van Instagram verwijderd. In de video, die is gemaakt door Roel Maalderink en de digitale-burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, is te zien hoe Maalderink medewerkers van Meta voor de deur van het Nederlandse kantoor filmt met zijn gluurbril.

De gezichten van Meta-medewerkers zijn netjes geblurd. Volgens de sociale-mediagigant kan de betreffende video niettemin “mensen bedreigen of intimideren”. Een opmerkelijke klacht, omdat Meta-topman Mark Zuckerberg vorig jaar nog aankondigde dat zijn platforms weer ruim baan willen geven aan de vrijheid van meningsuiting.

Tegenover het AD laat Bits of Freedom weten dat de censuur de “buitengewone macht” van Meta laat zien. “Meta bepaalt wat er publiek bespreekbaar is en hoe het debat verloopt”, aldus Eva de Goeij tegenover de krant. “Voor kritiek op zichzelf is daarbinnen blijkbaar geen plaats.”

Op YouTube is de video nog wel altijd te zien (zie boven).