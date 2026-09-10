Consumentenbond pleit voor verbod op camerabril Meta Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 108 keer bekeken • Bewaren

De Consumentenbond wil dat de camerabril van Meta en Ray Ban in Nederland wordt verboden. Met de bril is te makkelijk om mensen stiekem te filmen, stelt de consumentenorganisatie. Er gaat weliswaar een lampje op de bril branden als mensen de camerafunctie gebruiken, maar die privacymaatregel is makkelijk te omzeilen, ontdekte de bond.

“Er zijn speciale stickers te koop om dit lampje af te dekken. Meta claimt dat wanneer de bril detecteert dat het opnamelampje van de bril wordt gemanipuleerd, de camera niet zal werken. Maar de Consumentenbond kon na de laatste privacy-updates van Meta op 2 september 2026 nog steeds filmen met een sticker over het lampje.”

De Consumentenbond wijst erop dat de beelden ook nog eens automatisch naar Meta worden gestuurd. “Het is onduidelijk wat Meta doet met de informatie en data die ze via de bril ontvangen”, aldus Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. Dat Meta allesbehalve een goed track record heeft op het gebied van privacy zorgt voor extra zorgen bij de bond.

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