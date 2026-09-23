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Zuckerberg en Meta proberen ons creepy brillen aan te smeren, wat vinden ze er bij het bedrijf zelf van?

Kijk Nou
Vandaag
leestijd 1 minuten
161 keer bekeken

Meta trekt een hoop uit de kast om zoveel mogelijk mensen gluurbrillen te laten dragen. Creepy brillen met een camera erin die de hele dag alles waar je naar kijkt kunnen vastleggen, zonder dat mensen duidelijk kunnen zien dat er wordt gefilmd. De ideale gadget voor stalkers en andere smeerlappen. Hoe pakt Meta dat aan? Vanwaar die strategie? Hoe gevaarlijk zijn die dingen eigenlijk? Roel Maalderink en Maartje Knaap van Bits of Freedom praten erover in de video bovenaan deze pagina.

En zijn de Meta-medewerkers zelf eigenlijk fan van het product?

Meer over:

kijk nou, roel maalderink, bits of freedom, meta

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