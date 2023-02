Klaver en Kuiken kraken rechtse Rutte: ‘VVD is partij voor miljonairs’

“Je moet maar durven”, zegt Klaver over de spookbeelden die Rutte in het Telegraaf-interview probeerde op te roepen over de ‘linkse wolk’. “De VVD heeft de afgelopen jaren het land in tweeën gespleten. De verschillen tussen mensen met veel vermogen en zonder zijn groot gemaakt. De VVD is een partij voor miljonairs: het gemiddelde vermogen van de rijkste 1 procent is onder Rutte gestegen van 4 naar 6 miljoen.”

Linkse samenwerking is nodig om tegenwicht te bieden aan de gure rechtse wind van de VVD, legt Klaver uit. “We weten niet of dat het beste is voor de PvdA of het beste is voor GroenLinks, maar dit is wel het beste voor Nederland. Of het nou de mensen zijn van Extinction Rebellion die in actie komen voor klimaatverandering, of de verkoopsters bij de Bijenkorf of de buschauffeurs: allemaal zien ze dat het anders moet in dit land.”