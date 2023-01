Wetenschappelijke bureaus PvdA en GroenLinks: ‘Verduurzaming opstap naar eerlijkere samenleving’ Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 178 keer bekeken • bewaren

Nu de PvdA en GroenLinks na de Provinciale Statenverkiezingen met een gemeenschappelijke fractie willen plaatsnemen in de Eerste Kamer hebben ook de wetenschappelijke bureaus van de twee partijen de handen ineen geslagen. Directeuren Noortje Thijssen van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en Tim ‘S Jongers van de Wiardi Beckman Stichting hebben een gezamenlijk stuk geschreven: ‘Samen onze toekomst in handen nemen’.

“Ons huidige economische model is sterk gebaseerd op de uitputting van natuurlijke en menselijke hulpbronnen. Dat is niet langer houdbaar”, schrijven de twee. Daarom pleiten ze voor een groene welzijnseconomie. Daarin wordt afgerekend met het primaat van de markt en krijgen burgers en overheid de macht weer in handen.

“We gaan vol voor een groene welzijnseconomie die iedereen een waardig en vrij bestaan garandeert. We erkennen dat als we de klimaat- en biodiversiteitscrisis niet op een daadkrachtige en rechtvaardige manier bestrijden, dit de bestaanszekerheid van veel mensen op het spel zet en de ongelijkheid verder zal doen toenemen.”

De klimaat- en biodiversiteitscrisis vormen volgens Thijssen en ’S Jongers een bedreiging voor iedereen. “Dat vraagt om een doortastende overheid die het publiek belang vooropstelt en draagvlak creëert voor de grote maatschappelijke veranderingen waarvoor we staan. Maar ook een overheid die oog heeft voor bestaande sociale ongelijkheden en er voor zorgt dat de verduurzaming van de economie vooral ook ten goede komt aan de armste en meest kwetsbare mensen in de samenleving. Zo gebruiken we de duurzaamheidstransitie als opstap naar een eerlijkere samenleving.”