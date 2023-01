Campagne begonnen: Rutte kan zich niets herinneren maar weet nog wel dat Den Uyl verschrikkelijk was

Hoewel zijn geheugen hem onder andere omstandigheden keer op keer in de steek laat, heeft de VVD-leider zeer sterke herinneringen aan Den Uyl, die premier werd toen Rutte zes jaar oud was. Ook bij eerdere verkiezingen waarschuwde de premier al voor een terugkeer naar de tijd dat er werd gepleit voor de spreiding van kennis, macht en inkomen. Het kabinet-Den Uyl probeerde de ongelijkheid tegen te gaan, maar slaagde daar door de oliecrisis van 1973 slechts zeer ten dele in.

Rutte zal de verkiezingscampagne over anderhalve maand naar verwachting afsluiten door bij drie verschillende talkshows in debat te gaan met Geert Wilders, Joost Eerdmans of een andere rechtsextremist die hoog in de peilingen staat maar zulke krankzinnige ideeën heeft dat meebesturen na de verkiezingen uitgesloten is. In die debatten zal het geen enkele keer gaan over provinciale onderwerpen.