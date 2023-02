Kandidaten JA21, BVNL en BBB lijken sterk op hun leiders: allemaal overlopers Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 627 keer bekeken • bewaren

Net als de oprichters van JA21, BVNL en BBB zijn de provinciale kandidaten van die partijen in veel gevallen opportunisten die daarvoor actief waren voor een andere politieke partij. Uit een inventarisatie van RTL Nieuws blijkt dat drie op de tien hoogstgeplaatste kandidaten eerder actief waren bij een andere landelijke partij. Ook waren veel kandidaten betrokken bij lokale partijen.

“RTL Nieuws onderzocht de top 5 van de drie partijen BBB, JA21 en BVNL in alle provincies. Per partij gaat het dan om 60 kandidaten. (…) Het blijkt dat BBB veel aantrekkingskracht heeft op CDA'ers. BVNL biedt logischerwijs onderdak aan veel oud-Forummers. Net als JA21, dat daarnaast ook mensen weghaalt bij de VVD, 50Plus en PVV.”

De oprichters van JA21, BVNL en BBB waren stuk voor stuk ook eerder actief voor andere partijen. Zo was de haatdragende huisjesmelker Wybren van Haga (BVNL) eerst gemeenteraadslid en Kamerlid voor de VVD. Toen hij zelfs voor die partij te dubieus bleek, maakte hij na een korte tijd als onafhankelijk Kamerlid de overstap naar Forum voor Democratie. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas voerde in 2018 nog campagne als CDA-kandidaat in Deventer.

Annabel Nanninga sloot jarenlang haar ogen voor de krankzinnige strapatsen van Thierry Baudet. Toen Forum een duikvlucht maakte in de peilingen besloot ze toch op te stappen om een eigen partij op te richten: JA21. Haar medeoprichter Joost Eerdmans spant de kroon. Hij was eerder betrokken bij het CDA, de LPF, EénNL, Leefbaar Rotterdam, Leefbaar Capelle én Forum. In november 2020 verklaarde Eerdmans dat hij “verknocht” was aan Forum, een maand later begon hij JA21.

Eerdmans en Nanninga, die in een column pleitte voor meer grappen over gaskamers en tijdens de Dodenherdenking op Twitter vroeg waarom iedereen zo stil was (“Is er iemand dood ofzo?”), zeiden bij de start van JA21 dat er behoefte is aan “een fatsoenlijk rechtse partij”.