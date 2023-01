Alleen extreemrechts stemt tegen verbod op discrimineren van LHBTI’ers en mensen met een beperking

Artikel 1 van de Grondwet verbiedt nu ook discriminatie vanwege handicaps of seksuele gerichtheid. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel van D66, GroenLinks en de PvdA van die strekking.

Een grondwetswijziging is een kwestie van de lange adem. De Tweede en Eerste Kamer moeten er twee keer over stemmen. Bij de tweede ronde is een tweederde meerderheid nodig.