Kabinet Rutte IV valt over vluchtelingengezinnen

Het kabinet is gevallen, meldt de NOS even na acht uur op basis van bronnen. Er zou geen overeenstemming bereikt kunnen worden over de eis van de VVD dat gezinshereniging voor erkende vluchtelingen onmogelijk gemaakt moet worden. Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) van Asiel had naar verluidt als compromis voorgesteld een stopknop in te voeren die in werking zou kunnen treden als het aantal asielaanvragen boven een bepaald niveau zou komen. Dat voorstel heeft het niet gehaald.