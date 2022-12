Rechter moet kabinet wéér vertellen dat nareisverbod voor asielzoekers illegaal is Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 186 keer bekeken • bewaren

Het kabinet-Rutte is opnieuw door een rechter op de vingers getikt vanwege het uitstellen van gezinshereniging voor statushouders. Begin december oordeelde een voorzieningenrechter al dat dit kabinetsbeleid tegen de wet in gaat, maar Rutte IV hield vast aan de ingezette koers. De rechtbank in Breda maakte donderdag alsnog korte metten met het discriminatoire beleid.

De uitspraak werd gedaan in een zaak die was aangespannen door een Turkse man, zo meldt Nu.nl. Die heeft in Nederland een verblijfsvergunning omdat hij politiek vluchteling is. Zijn vrouw en twee jonge kinderen mochten van de regering niet overkomen, maar een half jaar langer wachten. De rechter heeft nu bepaald dat de familieleden direct een visa moeten krijgen en binnen een week naar Nederland kunnen komen. Het uitstellen van gezinshereniging is volgens de rechter in strijd met de Gezinsherenigingsrichtlijn en Europese en internationale verdragen.

Volgens het kabinet is het vertragen van de nareisregeling nodig omdat er een crisis is in de asielopvang. Deze crisis is door het kabinet-Rutte zelf gecreëerd door moedwillig te bezuinigen op opvang, registratie en begeleiding. Deze zomer moest het Rode Kruis in Nederland ingrijpen omdat veel mensen onder barre omstandigheden in de open lucht moesten verblijven op het terrein rond aanmeldcentrum Ter Apel.

Dat het nieuwe nareisbeleid juridisch niet door de beugel kon, is iets wat het kabinet vooraf had kunnen weten. Direct na de aankondiging ervan maakten veel juristen al bezwaar, evenals ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder dus de coalitiepartijen, kozen ervoor de maatregel niet van tevoren juridisch te laten toetsen.