Opnieuw praat Rutte IV over asielplannen die juridisch dubieus zijn

Ook dit jaar weer liggen er plannen op tafel waarvan het onduidelijk is of ze juridisch door de beugel kunnen. NRC schrijft: “Het lijkt erop dat Rutte IV in elk geval komt met maatregelen om kansrijke asielzoekers sneller een verblijfsvergunning te geven en de mogelijkheid om te werken, en de kansarmen sneller af te wijzen. Dat er verschil zal worden gemaakt tussen erkende asielzoekers, lijkt ook waarschijnlijk: wie bijvoorbeeld in eigen land wordt vervolgd om z’n seksuele geaardheid of geloof en dus niet terug kan, zou voortaan een andere status krijgen dan mensen die vluchten voor oorlog. Zij zouden op een dag misschien weer terug kunnen. Waar ze helemaal niet uit lijken te komen is: geef je die twee groepen dan ook andere (lees: minder) rechten? Hoe rechtvaardig is dat? En houdt zo’n plan stand bij de rechter?”