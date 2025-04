Kabinet negeert rechter op Trumpiaanse wijze, ‘boerenkalifaat’ wil aanpak stikstofcrisis opnieuw uitstellen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 704 keer bekeken • bewaren

In januari bepaalde de rechter in een door Greenpeace aangespannen rechtszaak dat de staat in 2030 toch echt de eigen stikstofdoelen eens moet gaan halen. Na maanden overleg denkt het kabinet nu te weten hoe het aan dat vonnis kan ‘voldoen’. De ministeriële werkgroep stikstof heeft bedacht dat het beste is om de doelen voor 2030 uit te stellen tot 2035. Dat meldt het AD.

Nadat opeenvolgende kabinetten de aanpak van de stikstofuitstoot eindeloos voor zich hebben uitgeschoven, wil het kabinet-Schoof daar dus mee doorgaan. Daarmee negeert het kabinet op Trumpiaanse wijze de uitspraak van de rechter. Die bepaalde immers dat er in 2030 al sprake moet zijn van een halvering van de stikstofuitstoot.

Het kabinet probeert ondertussen de suggestie te wekken dat het probleem niet volledig wordt genegeerd. Zo moeten boeren binnen 250 meter van Natura 2000-gebieden hun bedrijfsvoering aanpassen. Andere beleidsaanpassingen zullen de problemen daarentegen eerder verergeren. Zo is het de bedoeling dat de verstrekking van natuurvergunningen wordt vergemakkelijkt, schrijft het AD.

“Daarbij vestigt het de hoop op een nieuwe, zogeheten ‘rekenkundige ondergrens’, die men wil ophogen naar 1 mol. Elk project dat minder dan die ene mol uitstoot, heeft geen natuurvergunning meer nodig.”

Met het grotendeels negeren van de stikstofcrisis zet het kabinet de deur open voor nieuwe juridische procedures. Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek heeft eerder al aangekondigd in actie te komen als het kabinet geen goede plannen maakt om de stikstofuitstoot de komende vijf jaar te halveren. “We leven in een boerenkalifaat”, constateerde hij.