Johan Vollenbroek richt pijlen op megastallen: 'We leven in een boerenkalifaat' Actueel • Vandaag

Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) wil het kabinet nog een paar maanden de tijd geven om met verstandige stikstofplannen te komen, schrijft Veldpost. Pas in juni wil de natuurbeschermer handhavingsverzoeken gaan indienen voor zogeheten PAS-melders. Dat zijn bedrijven, voornamelijk veehouders, die zonder de benodigde natuurvergunning stikstof uitstoten.

Het kabinet kan die juridische procedures voorkomen door met plannen te komen om de stikstofuitstoot de komende vijf jaar te halveren. Gebeurt dat niet, “dan doet de MOB de turbo erop”, zei Vollenbroek tijdens een bijeenkomst met Kamerleden.

De komende maanden richt MOB zich op megastallen. Die zijn immers verantwoordelijk voor de grootste uitstoot van ammoniak. Sinds begin december loopt er in Den Bosch een rechtszaak over de natuurvergunningen van boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. MOB wil dat de provincie de vergunningen van die bedrijven (voornamelijk pluimveehouders) intrekt. Omdat de provincie dat weigert, is de zaak voorgelegd aan de rechter. Die gaat niet over een nacht ijs. Samen met Vollenbroek ging hij zelfs langs bij de boeren.

“Het gaat slecht met de natuur, en dat weten we al heel lang”, legt Vollenbroek uit in het AD. “En volgens de wet moet er worden ingegrepen als de natuur achteruit gaat. Maar landbouwminister Femke Wiersma doet niks. Als zij het niet doet, dan wij maar.”

De natuurbeschermer wijst erop dat het kabinet en Nederland nu gegijzeld worden door de achterban van BBB. Zo wordt de bouw van nieuwe woningen ernstig belemmerd door de stikstofcrisis. De impasse kan alleen doorbroken worden door de veestapel fors in te krimpen, maar Wiersma weigert dat te doen. “We leven in een boerenkalifaat”, constateert Vollenbroek.

Naar verwachting zal de rechter over drie weken uitspraak doen in de zaak van de boeren die stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Uit een verslag van de rechtszitting van het Eindhovens Dagblad blijkt dat de rechter worstelt met de kwestie. Hij lijkt de kool en de geit te willen sparen.