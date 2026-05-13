Kabinet-Jetten ondermijnt economie met hogere belasting voor hardwerkende Nederlander Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 66 keer bekeken • Bewaren

De VVD beweert tijdens verkiezingscampagnes op te komen voor de hardwerkende Nederlander. Maar klopt dat eigenlijk wel? In de praktijk regelt de partij het vooral goed voor de niet zo hard werkende aandeelhouders en huizenbezitters. De politieagent, de docent en de verpleger komen er ondertussen bekaaid vanaf.

Ook het kabinet-Jetten verhoogt weer de belasting op arbeid. Zo hebben VVD, D66 en CDA een ‘vrijheidsbijdrage’ geïntroduceerd die ten goede komt aan defensie. De rekening komt vooralsnog bij de werkenden terecht. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is daar allesbehalve enthousiast over, schrijft de Volkskrant.

“Het IMF uit woensdag in zijn tweejaarlijks advies aan Nederland scherpe kritiek op die plannen. ‘Deze maatregelen verhogen de belasting op arbeid, waardoor de arbeidsparticipatie en gewerkte uren dalen in een economie die al onder druk staat door vergrijzing’, aldus het instituut. ‘Ze verhogen ook de loonkosten.’”

Ook ander rechts beleid kan de goedkeuring van het IMF niet wegdragen. Zo adviseren de economische deskundigen de Nederlandse overheid om te snijden in “dure en ineffectieve belastingregelingen”. Het bekendste (en duurste) voorbeeld daarvan is de hypotheekrenteaftrek. Hoewel economen al decennia oproepen om die subsidie af te bouwen, wil de VVD daar niets aan doen.

Daarnaast spreekt het IMF zijn verbazing uit over de stikstofcrisis die opeenvolgende kabinetten maar niet oplossen. Het eindeloos paaien van veehouders zet een rem op de economische activiteit in Nederland. Zo kunnen er tot 2030 bijna een kwart miljoen woningen niet worden gebouwd vanwege de stikstofcrisis: een economische schadepost van 93,5 miljard euro.

Meer over: actueel , imf , economie , vrijheidsbijdrage , stikstofcrisis