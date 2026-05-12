Miljardentekort dreigt omdat VVD weigert iets te doen aan subsidie voor huizenbezitters

De VVD presenteert zichzelf graag als een partij die de overheidstekorten niet te veel wil laten oplopen. Maar klopt dat eigenlijk wel? Die vraag dringt zich weer op nu minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) herhaalt dat dit kabinet op geen enkele manier gaat tornen aan de hypotheekrenteaftrek.

De subsidie voor huizenbezitters dreigt voor een nieuwe miljardenstrop te gaan zorgen. Dat zit zo: officieel mogen huizenbezitters vanaf 2031 hun hypotheekrente niet meer aftrekken als ze dat al dertig jaar of langer hebben gedaan. Maar omdat de Belastingdienst niet bijhoudt hoe lang mensen hypotheekrente aftrekken, kunnen belastingplichtigen gewoon doorgaan met het opvoeren van de aftrekpost. De gevolgen voor de schatkist zijn groot, schrijft het AD. De overheid kan door het gebrek aan informatie jaarlijks 976 miljoen euro mislopen.

Woensdag verschijnt er een door ambtenaren opgesteld rapport met het advies om de hypotheekrenteaftrek toch verder af te bouwen – zoals D66 en CDA al wilden voordat de VVD erbij kwam. Op die manier kan het miljardengat in de begroting worden opgevangen.

Experts dringen er al jaren op aan om de oneerlijke, marktverstorende aftrekpost af te bouwen. Recent stelde het Centraal Planbureau (CPB) de hypotheekrenteaftrek nog aan de kaak in het ‘De hoogste bomen vangen minder wind’. Volgens het CPB vergroot de subsidie voor huizenbezitters de (kansen)ongelijkheid in Nederland. De VVD geeft er echter de voorkeur aan om de hardwerkende Nederlander via een hoge inkomstenbelasting te laten opdraaien voor het fiscale voordeel van villabezitters.