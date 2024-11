Kabinet heeft nergens geld voor, behalve voor hogere hypotheekrenteaftrek

Deskundigen zijn zeer kritisch op de plannen. Heinen zorgt ermee voor extra oververhitting op de toch al overspannen woningmarkt. Starters maken daardoor geen kans meer op een betaalbaar huis. Raymond Gradus, hoogleraar economie, zegt tegen BNR: “Het is algemeen bekend dat de hypotheekrenteaftrek leidt tot hogere huizenprijzen, omdat het de vraag aanjaagt. Wat ik voorstel, is dat alle inkomens tegen hetzelfde tarief hun hypotheekrente kunnen aftrekken.” Nu hebben de hoogste inkomens het grootste voordeel.

Ook om andere reden is de verhoging van de hypotheekrenteaftrek onverstandig, schrijft RTL Nieuws: “Onder andere de Europese Commissie hamert er al jaren op dat de Nederlandse hypotheekrenteaftrek moet worden versoberd. Daarvoor zijn tal van redenen. Het is in wezen een subsidie voor huiseigenaren, die huurders niet hebben. Dat is oneerlijk. Bovendien zorgt die belastingsubsidie ervoor dat mensen zich dieper in de schulden steken, wat Nederland economisch kwetsbaar maakt in tijden van crisis.”