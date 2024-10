Ultrarechtse coalitie laat werkenden opdraaien voor cadeautjes voor vermogenden

Jaar na jaar dient PVV-Kamerlid Tony van Dijck bij de algemene financiële beschouwingen een amendement in om de btw op boodschappen te verlagen naar nul. Tot dit jaar, want nu zit de PVV zelf in de coalitie. Toen de oppositie Van Dijck woensdag de vraag stelde waar zijn voorstel nu bleef, antwoordde hij dat de btw-verlaging veel te duur is. “Dat kost 6 miljard, en ik heb geen boom in de tuin waaraan dat geld groeit.”