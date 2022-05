Juryleden radioprijs weg vanwege nominatie Johan Derksen

11 mei 2022 - 9:48

Ik ben verbijsterd wat er door sommige( niet eens zozeer door u) allemaal bij wordt gehaald. Wat had Derksen gedacht? Wat had zijn aanhang verwacht? Dat sponsors en organisatoren dit graag lezen. Dat ze er nu graag extra geld in steken. Het heeft niets met heksenjacht, woke of cancel te maken. Demonisering van woke links. Het heeft alles te maken met Derksen die wat stoms doet. Het daarom stom doet om Johnny de Mol uit de wind te houden. Waarbij hij het stom vertelt. Daarna stom nuanceert. En daarna stom is om absoluut geen excuus aan te bieden. Niemand zet bovendien een geweer op zijn hoofd om een verhaal van 50 jaar oud op te biechten. Ook stom Derksen is stom geweest. Punt uit. Al dat slappe gezwam. Al die haat richting "woke". Het heeft er niets mee te maken. Derksen is stom geweest. En ik snap niet eens dat het een punt is voor discussie. Het bovenstaande artikel is een logisch gevolg van Derksen die stom is geweest. Die "heksenjacht" ook. Gewoon stom. Ik wil dat woord nog wel 100 duizend keer herhalen En dat je dan meteen links in Bij1 staat of daar wordt neergezet( door een aantal) laat zien hoe ultra rechts dit land is. En hoe snel je al extreemlinks bent. Om niets. Of woke. Dat is wat hipper tegenwoordig.