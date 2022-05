Johan Derksen na bekentenis verkrachting genomineerd voor prijs beste presentator

Hansje6

9 mei 2022 - 11:26

Voordat we allemaal 'schande' gaan roepen, hoe zat het ook al weer? Derksen biechtte een bizar mogelijk strafbaar feit op, zwakte zijn verhaal later af..... ja een onsmakelijk verhaal. Bizarre verhaal blijft, van verkrachting was geen sprake, het OM doet een opzichtige poging (want voor de buhne) om onderzoek aan te kondigen naar verjaarde feiten - en laat recente slachtoffers van sexueel geweld nog langer wachten... Dus de titel van dit stuk is tendentieus en onwaar - gaan we hier op Joop nu ook voor "alles voor de kijkcijfers"? Een glijdende schaal.... Of gaan we de sponsoren van onlineradioawards.nl ook gaan vragen om hier niet meer aan mee te werken?

