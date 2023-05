Opwarming gaat razendsnel: klimaatafspraken Parijs vermoedelijk voor 2027 aan diggelen

Waarschijnlijk zal de wereld al in een van de komende jaren anderhalve graad warmer zijn dan in het pre-industriële tijdperk. Tussen 2023 en 2027 is de kans op een dergelijke hoge gemiddelde jaartemperatuur 66 procent, blijkt uit berekeningen van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Tot nu toe is de hoogste gemiddelde temperatuurstijging 1,28 graden, meldt The Guardian.