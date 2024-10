Joodse raadsleden in Amsterdam prijzen Femke Halsema

“Stop met dit absurde gedrag tegen een goede burgemeester”, schrijft Keren Hirsch, PvdA-fractievoorzitter in Amsterdam-Zuid, op X aan Caroline van der Plas. Volgens de BBB-leider heeft Halsema deze week de bijl gezet aan “het recht van Joden om veilig te zijn en beschermd te worden tegen spugen, beledigen, intimidatie en bedreigingen”. Hirsch vindt dat een bizarre voorstelling van zaken. “Er is mij NIKS ontnomen door onze burgemeester.” Hirsch viel eerder dit jaar op door een ontroerende maidenspeech in de Amsterdamse raad over haar Joodse identiteit.