Johan Vollenbroek rijdt enorme biomassacentrale in de wielen

Chemieconcern SABIC mag geen biomassacentrale neerzetten in Bergen op Zoom. De rechtbank Den Bosch heeft de natuurvergunning en de omgevingsvergunning voor de geplande centrale vernietigd. Volgens de rechtbank waren de vergunningen in strijd met de Habitatrichtlijn, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht én de Algemene wet bestuursrecht.

De zaak was aangespannen door de Brabantse Milieufederatie en Mobilisation for the Environment van Johan Vollenbroek. De natuurbeschermer bindt al langer de strijd aan met biomassacentrales. De stikstof uit dergelijke centrales vormt een bedreiging voor natuurgebieden. Ook om andere reden is het gebruik van biomassa zeer omstreden.