Johan Vollenbroek heeft nu ook biomassacentrales in het vizier Nieuws • Vandaag

Boeren zonder de benodigde vergunning zijn bepaald niet de enige bedrijven die op dit moment illegaal doordraaien. Ook andere stikstofuitstoters die nooit een natuurvergunning hoefden aan te vragen, opereren buiten de wet. Dat valt op te maken uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

De rechtbank tikte de provincie Groningen eerder deze maand op de vingers, omdat de provincie had geweigerd om de wet natuurbescherming te handhaven bij twee biomassacentrales. Natuurbeschermer Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment had wel om die handhaving gevraagd.

De twee centrales van Sportcentrum Kardinge en Bioforte Marum beschikken niet over een geldige natuurvergunning. Stikstof afkomstig uit de twee centrales slaat neer in nabijgelegen natuurgebieden: onder meer in het Drentsche Aa-gebied en in de Bakkeveense Duinen.

De gevolgen van de uitspraak kunnen fors zijn. Behalve de boeren zonder vergunning, de zogeheten PAS-melders, zijn er immers veel meer bedrijven zonder vergunning. “Dit is een vergeten groep waarvan onbekend is wat de omvang ervan is”, stelt Vollenbroek. “Het aantal nog te legaliseren bedrijven is fors groter dan waar het kabinet nu mee rekent.”

Ondertussen blijft het kabinet talmen met het daadwerkelijk terugdringen van de stikstofuitstoot die de natuur vernietigt. De Raad van State maakte al in mei 2019 gehakt van het stikstofbeleid. Coalitiepartijen CDA en VVD durven de wet tot nu toe echter niet of nauwelijks te handhaven uit vrees voor agressieve boeren.