OM stelt onderzoek in naar verkrachtingsverhaal Johan Derksen

Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar de uitlatingen van Johan Derksen over een verkrachting in zijn jonge jaren. Justitie roept betrokkenen op om hun verhaal te doen, bericht het ANP.

"Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag", stelt het OM. "Daarbij is ook de wijze waarop er in het TV-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken."

Derksen verklaarde dinsdag bij Vandaag Inside dat hij een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. Hij noemde dat in de uitzending “technisch gezien verkrachting”. Woensdag zwakte hij zijn verhaal af, en beweerde hij dat er geen sprake was geweest van penetratie.

De eerste sponsor wil inmiddels niets meer met Vandaag Inside te maken hebben. Het bedrijf Stella Fietsen “distantieert zich van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen”. In het verleden raakte Vandaag Inside ook al in opspraak door racisme, seksisme en transhaat.