Johan Derksen, Bennie Jolink en hun kornuiten slaan slachtoffers van misbruik in het gezicht Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 348 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Wer-Al Zwowe

Op 26 april zei Johan Derksen letterlijk: “En toen stond daar zo’n grote kaars en die hebben we er IN gestopt.” Met de toevoeging dat dat “technisch gezien” verkrachting was en dat je daarvoor in de gevangenis kunt komen. Dat lijkt me vrij helder. Hij deed dit verhaal als reactie op het vermeende door Johnny de Mol gepleegde seksueel misbruik.

Maar toen ontstond er een hoop commotie en zag Derksen de bui al hangen, waarop hij de volgende avond met een wazige verklaring kwam dat die kaars niet in de “juffrouw” was gestopt maar “gewoon” tussen haar benen was geplaatst. Een beetje ongeloofwaardig, temeer omdat hij de avond ervoor nog aan zijn verhaal toevoegde dat het “technisch gezien” verkrachting was, waarvoor je in de gevangenis kunt komen.

Het meest walgelijk is eigenlijk nog wel dat hij met dit, al dan niet verzonnen, verhaal kwam, om seksueel misbruik te bagatelliseren. Het ging namelijk over het vermeende seksueel misbruik van Johnny de Mol. En dáár reageerde Derksen op met dit verhaal van ach, we hebben allemaal wel eens kattenkwaad uitgehaald. Een ‘jeugdzonde.’ Waarop de hele zaal, met überpuber Gijp voorop, in lachen uitbarstte.

Als mijn dochter, vrouw, zus, of ongeacht welke vrouw in mijn naaste omgeving zó behandeld zou zijn als wat Derksen beweert en dan achteraf ook nog bagatelliserend wegzettend als “jeugdzonde” die “we allemaal wel eens begaan,” zou ik tot het uiterste gaan om de dader berecht te krijgen. Van vrouwen blijf je af, als ze niet instemmen. Dronken of niet, buiten bewustzijn of niet.

Een ernstig misdrijf, waarvan talloze slachtoffers uit angst niet serieus genomen te worden geen aangifte (durven) doen, wordt door de heren niet serieus genomen. Als ze dat ergens in een kroeg in Grolloo doen is dat nog tot daar aan toe, maar niet op de televisie, waar gemiddeld zo’n 600.000, ook jongere, kijkers naar kijken. Jongere kijkers die hierdoor de indruk kunnen krijgen dat seksueel misbruik “gewoon” beschouwd wordt als ach, we hebben allemaal wel eens kattenkwaad uitgehaald.