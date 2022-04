Johnny de Mol staakt presentatie talkshow HLF8 na nieuwe beschuldiging

Presentator Johnny de Mol stopt met zijn talkshow HLF8 bij de commerciële omroep SBS6. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt aan het einde van zijn programma. Zijn ex-partner heeft in 2020 aangifte tegen hem gedaan wegens mishandelingen die in 2015 zouden hebben plaatsgevonden. De vrouw deed aangifte nadat het geweld werd opgetekend in een boek over de mediafamilie waar de presentator deel van uit maakt. De Mol ontkent dat hij zich daar schuldig aan heeft gemaakt maar er is nu een nieuwe, anonieme beschuldiging bijgekomen. "En daardoor wordt het voor mij en de redactie nagenoeg onmogelijk om de zaak voort te zetten," aldus De Mol.