Jetten is Rutte on steroids: hogere huren, kortere ww, aow-leeftijd sneller omhoog, bezuinigingen op langdurige zorg

Wie op 29 oktober een stem uitbracht op Rob Jetten in de veronderstelling zo het landsbestuur wat naar links te trekken, komt bedrogen uit. De maatregelen uit het vrijdagmiddag gepresenteerde regeerakkoord hellen zwaar over naar rechts.

Het nieuwe minderheidskabinet van D66, CDA en VVD zet zoals verwacht het mes in de sociale zekerheid en de zorg. Ook denken de partijen over het ‘versoepelen’ van de huurregels. In de praktijk betekent dat: hogere huurprijzen.

Terwijl het aantal vacatures daalt en er meer ontslagen vallen, gaat de rechtse minderheidscoalitie de ww-duur verkorten van twee jaar naar één. De maatregel moet 1,3 miljard euro opleveren.

De hardwerkende Nederlander die na jaren hard werken eindelijk eens van zijn pensioen wil gaan genieten, krijgt ook het deksel op de neus. De coalitie wil de aow-leeftijd sneller laten stijgen. Dat gaat 2,5 miljard euro per jaar opleveren.

Een bezuiniging op de langdurige zorg moet ruim een miljard opleveren. D66, CDA en VVD willen dat patiënten meer zelf gaan betalen. Zo komt er minder geld beschikbaar voor huishoudelijke hulp. Eerder was al uitgelekt dat het eigen risico omhoog gaat. Dat levert ruim 5 miljard euro op.

Opmerkelijk genoeg is er wel geld voor rechtse hobby’s. Zo blijft de subsidie voor huiseigenaren (de hypotheekrenteaftrek) in stand. Woningbeleggers (bezitters van huurhuizen) gaan een lagere overdrachtsbelasting betalen.

Ook wordt er in 2027 niet getornd aan de korting op de benzineaccijns (kosten: 900 miljoen euro). Lelystad Airport gaat toch open voor vakantievluchten. So much for de groene idealen van D66.

Het kabinet gaat ook planten en bloemen duurder maken via een btw-verhoging.