Kabinet-Jetten slaat rechtsaf: eigen risico omhoog naar 460 euro, woningbeleggers gaan minder betalen

Het rechtse minderheidskabinet wil het eigen risico in de zorg met 75 euro per jaar verhogen naar 460 euro, meldt het AD. De vorige coalitie was nog van plan het eigen risico te halveren, maar zover kwam het nooit omdat Geert Wilders het kabinet opblies.

Terwijl mensen die zorg nodig hebben, de portemonnee moeten trekken, worden huizenbezitters ontzien. Het AD schrijft dat de hypotheekrenteaftrek niet wordt afgebouwd. De overdrachtsbelasting die woningbeleggers (bezitters van huurhuizen) moeten betalen, gaat omlaag, meldt het FD.

Het mes gaat in de zorg en de sociale zekerheid. Op de vraag of daar miljarden op zullen worden bezuinigd, antwoordde Rob Jetten eerder al: “Als je grote keuzes maakt, dan heeft dat impact.”

Eerder werd ook al duidelijk dat het nieuwe kabinet het begrotingstekort onder de 2 procent wil houden. Terwijl CDA en D66 het tekort wilden laten oplopen voor de extra uitgaven, pleitte de VVD voor een laag tekort.

Het nieuwe kabinet trekt 20 miljard euro uit voor de stikstofcrisis, stelt het AD op basis van ingewijden. Eerder reserveerde Rutte IV, waarin de drie coalitiepartijen zaten, een vergelijkbaar bedrag. Deskundigen betwijfelden destijds of het stikstofbeleid voldoende was om Nederland “van het slot” te halen.

Ook gaan de defensie-uitgaven fors omhoog om te kunnen voldoen aan de nieuwe NAVO-norm. De extra uitgaven voor het leger worden deels betaald uit een nieuwe belasting: de door het CDA voorgestelde ‘vrijheidsbijdrage’. Daarmee halen de drie partijen 3,5 miljard euro op. In totaal stijgen de defensie-uitgaven op termijn met 16 tot 19 miljard euro.