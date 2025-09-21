De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Jesse Klaver: ‘Wilders stookt de woede op, Heinen kijkt weg’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 655 keer bekeken • bewaren

VVD’er Eelco Heinen ontkende bij WNL op Zondag dat er sprake was geweest van politiek geweld tijdens het anti-migratieprotest in Den Haag. Volgens de demissionair minister van Financiën hadden de gewelddadigheden niets met politiek te maken. Hij hekelde politici als Frans Timmermans en Rob Jetten die de rellen politiek zouden maken.

“Dan heb je er óf niks van begrepen. Óf je kiest ervoor om weg te kijken”, reageert GroenLinks-PvdA-Kamerlid Jesse Klaver op LinkedIn.

“Op de bewuste demonstratie werd de Hitlergroet gebracht, liepen mensen met white power jassen rond en werd veelvuldig met de NSB-vlaggen gezwaaid. Hoezo niet politiek?

De demonstratie was georganiseerd voor “iedereen die niet wil dat Frans Timmermans premier wordt.” Hoezo niet politiek?

De ‘hooligans’ scandeerden “AZC, weg ermee” en “Wij zijn Nederland” voordat de stenen door de lucht vlogen en politieauto’s in brand gingen. Hoezo niet politiek?

Later op de dag probeerde men het Binnenhof op te komen en werden er doelbewust ruiten ingegooid van het partijkantoor van D66, terwijl er werd gezwaaid met Forum voor democratie vlaggen. Hoezo, niet politiek?”

Intimidatie van linkse politici is al jaren aan de orde van de dag. Tijdens de boerenprotesten reed een deelnemer rond met een doodskist voor Jesse Klaver, Rob Jetten kreeg huisbezoek van boze boeren, Sigrid Kaag kreeg een extreemrechtse complotdenker met een fakkel aan de deur en Frans Timmermans moet elke week aangifte doen van bedreigingen en intimidaties. Klaver is dan ook niet verbaasd door het uit de hand gelopen extreemrechtse ‘protest’.

“Wie doet alsof dit zomaar is gebeurd, die onderschat compleet wat er in Nederland en veel andere Europese landen aan de hand is. Niet voor niets waarschuwen de AIVD en de NCTV al langer voor extreemrechts geweld.

Wilders stookt de afgelopen weken maanden opnieuw de woede bij mensen op. Afgelopen zomer riep hij op inspraakavonden over asielopvang: ‘De burgemeester is niet de baas, jullie zijn de baas!’ Bij de algemene beschouwingen afgelopen week hield hij een urenlang durende tirade over hoe Nederland ten onder zou gaan. Hij sprak van “de oorlog hier in ons eigen land.””