Jesse Klaver waarschuwt voor normalisering extreemrechts, Lidewij de Vos bewijst direct zijn gelijk

Als je een debat aanvraagt over de normalisering van extreemrechts, dan kun je je klok erop gelijkzetten dat allerhande ultrarechtse politici als Lidewij de Vos, Gidi Markuszower en Mona Keijzer hysterisch komen schuimbekken aan de interruptiemicrofoon. Dat is dan ook precies van Jesse Klaver dinsdag overkwam tijdens het door hem aangevraagde debat over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving.

De PRO-leider maakt zich grote zorgen over het toenemende extreemrechtse geweld – recent waren er bijvoorbeeld aanslagen op het partijkantoor van D66 en de asielopvang in Loosdrecht. Politici als Lidewij de Vos, Gidi Markuszower en Mona Keijzer gooiden in die laatste plaats olie op het vuur. En ook D66 is al jarenlang het doelwit van ultrarechtse politici en opiniemakers die de partij de schuld geven van alles wat er volgens hen misgaat in dit land.

Klaver wees erop dat politici die termen als ‘omvolking’ en ‘remigratie’ gebruiken, volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) extreemrechts gedachtegoed normaliseren. “Dat is vergif voor de samenleving.” Forum-leider Lidewij de Vos reageerde direct als door een wesp gestoken. Er was volgens haar niets mis met die termen. “Nederlandse bevolking wordt letterlijk omgevolkt”, meende zij.

Klaver wees op het dreigingsbeeld van de NCTV waarin expliciet wordt gewaarschuwd voor die termen. Zo is omvolking is een nazistische en antisemitische complottheorie waarbij een linkse en joodse elite zou proberen om de witte bevolking planmatig te vervangen.

De PRO-leider legde De Vos ook uit wat er volgens de NCTV mis is met de term ‘remigratie’. “Het klinkt wellicht aardig, maar voor extreemrechts is het een eufemisme voor deportaties, teneinde een witte etnostaat te maken van Nederland. Dat is geen mening, dat is niet iets wat ik hier verzin.” En dat klopt, want de NCTV schrijft:

“Rechtsextremisten streven tevens naar ‘remigratie’: een verhullend woord waarmee zij doelen op het uiteindelijk deporteren van miljoenen mensen op basis van hun ‘ras’, geloof, geaardheid of onwelgevallige standpunten. Het feit dat delen van de politiek en maatschappij termen als omvolking en remigratie overnemen, geeft rechtsextremisten het gevoel dat ze het tij mee hebben en slagen in het normaliseren van hun gedachtegoed.”

“We zijn in dit parlement veel te lang veel te voorzichtig omgegaan met Forum voor Democratie en andere partijen met dit soort begrippen flirten”, constateerde Klaver. Hij wees erop dat Forum mensen met nazisympathieën op zijn lijsten zet en extreemrechtse ideeën probeert te normaliseren. “De NCTV zegt: extreemrechts wordt genormaliseerd. En ik denk dat Forum voor Democratie daar hard aan meewerkt.”

De PRO-leider waarschuwde ook voor de rechtse ‘ja maar’-politici die zeggen dat ze het geweld in Loosdrecht weliswaar veroordelen maar vervolgens over iets anders beginnen. Om Klavers punt te bewijzen, kwam Mona Keijzer naar voren om een onnavolgbare vergelijking te trekken tussen de rellen in Loosdrecht en de deelnemers aan de geweldloze Rode Lijn-demonstraties.

Ook de vuurwapengevaarlijke en moordzuchtige Gidi Markuszower die volgens de AIVD geen post in het kabinet mag krijgen, vermoedelijk omdat hij in die functie een gevaar zou vormen voor de Nederlandse samenleving, kwam met een opmerkelijke ‘ja maar’: hij waarschuwde voor links extremisme.

De PVV is niet aanwezig bij het debat over de normalisering van extreemrechts.