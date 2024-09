Israëlische persbreidel: kantoor Al Jazeera op Westelijke Jordaanoever gesloten

De NOS: “In april nam Netanyahu een wet aan die het mogelijk maakt om buitenlandse nieuwszenders voor een periode van 45 dagen te verbieden. Direct nadat de wet was aangenomen verbood Netanyahu Al Jazeera. Het verbod is al vier keer verlengd. Sindsdien vielen Israëlische troepen meerdere kantoren van de nieuwszender binnen. Afgelopen mei gebeurde dat bij een redactieruimte in Oost-Jeruzalem, een paar uur nadat Israël bekend had gemaakt dat het kantoren van Al Jazeera zou sluiten. Enkele dagen later vielen Israëlische troepen het Al Jazeera-kantoor in Nazareth binnen. Beide keren nam Israël apparatuur in beslag.”